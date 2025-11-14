Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 14 noyabr, 2025
- 10:55
Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasından 10,3 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac həyata keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,8 % çoxdur.
9 ay ərzində Naxçıvan məhsulları qonşu ölkələrlə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmərlikləri və İraq bazarlarına çıxarılıb, həmçinin Tacikistan, Suriya və Fələstin kimi yeni ixrac istiqamətləri formalaşdırılıb.
