İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 14 noyabr, 2025
    • 10:55
    Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar–sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasından 10,3 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac həyata keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,8 % çoxdur.

    9 ay ərzində Naxçıvan məhsulları qonşu ölkələrlə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmərlikləri və İraq bazarlarına çıxarılıb, həmçinin Tacikistan, Suriya və Fələstin kimi yeni ixrac istiqamətləri formalaşdırılıb.

    Naxçıvan ixracın həcmi

    Son xəbərlər

    11:07

    Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"

    Fərdi
    10:58
    Foto

    Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilib

    Daxili siyasət
    10:57
    Foto

    Göygölün yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    10:55

    Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    10:55

    Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölüb

    Region
    10:51

    Naxçıvanda mənşə sertifikatı verilməsi 29 %-dən çox artıb

    Biznes
    10:47

    Naxçıvanda 10 ayda 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilib

    Biznes
    10:45

    Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 14 beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

    Biznes
    10:42

    ASCO-nun gəmisi Avstraliyadan ABŞ-yə 24 min tondan çox polad yük daşıyacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti