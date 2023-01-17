Эксперт: Укрепление сотрудничества Азербайджана с ОАЭ позволит привлечь внешние инвестиции

Укрепление сотрудничества Азербайджана с ОАЭ поможет каждой из стран расширить свое глобальное экономическое влияние, привлечь внешние инвестиции и активизировать сотрудничество со средиземноморскими странами.

Укрепление сотрудничества Азербайджана с ОАЭ поможет этим странам расширить свое глобальное экономическое влияние, привлечь внешние инвестиции и активизировать сотрудничество со средиземноморскими странами.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по безопасности и юрист Ирина Цукерман.

"Баку может стать важным посредником по развитию торговых отношений с Турцией с ОАЭ, которая становится точкой интересов эмиратов", - отметила она.

По словам эксперта, между Азербайджаном и ОАЭ есть почва для сотрудничества по таким вопросам, как зеленая энергия, изменение климата, строительство "умных" городов, высокие технологии и возобновляемые источники энергии.

"Производство электроэнергии за счет ветра соответствует климату двух стран. Ведущие энергетические компании Азербайджана и ОАЭ в настоящее время предпринимают инициативы для продвижения национальных целей в области возобновляемых источников энергии", - подчеркнула Цукерман.

В целом, по словам эксперта, роль Азербайджана в арабском мире все больше возрастает, и это связано с несколькими факторами.

"Во-первых, значимость Азербайджана, особенно после освобождения свои земель в 2020-ом году, на мировой арене растет. Во-вторых, из-за энергетического кризиса в Европе, Баку повысил свою роль, как энергопоставщик. Значимость Азербайджана растет и среди нефтедобывающих стран, членов ОПЕК", - заключила она.