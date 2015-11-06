ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Казахстана на 2015 год

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2015 году до 1,2% в сравнении с 1,5%, которые прогнозировались в мае, говорится в опубликованном экономическом прогнозе, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Рост экономики Казахстана в 2016 году, согласно текущему прогнозу ЕБРР, составит 1,5%, тогда как в мае банк ожидал 2-процентного роста.

"Рост в Казахстане, крупнейшей экономике региона, резко замедлился из-за крушения цен на нефть и в меньшей степени из-за негативного влияния на отечественных производителей притока дешевого импорта из России, а также отрицательного инвестиционного настроя из-за российско-украинского кризиса", — отмечается в публикации.

По прогнозу ЕБРР, "сложная внешняя экономическая среда и растущее внутреннее давление будут продолжать влиять на Казахстан в 2016 году, в течение которого рост ожидается на уровне 1,5%". Уровень инфляции в 2015 году в ЕБРР ожидают на уровне 6,8%.

В целом в регионе Центральной Азии в 2015 году, по оценке ЕБРР, рост экономики сложится на уровне 3,8% в сравнении с 6% в прошлом году.

"Хотя в среднем за 2015 год рост, как предполагается, составит 3,8%, а в 2016 году достигнет 3,9%, эти показатели гораздо ниже благополучного среднего показателя в 6% реального роста ВВП, зафиксированного в 2014 году. Основным препятствием для роста стали два фактора: спад в России и низкие цены на сырьевые товары", — отмечают эксперты банка.