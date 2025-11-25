Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана экономические перспективы

Азербайджан и Пакистан обсудили расширение совместной деятельности в сфере торговли, уделив внимание приоритетным отраслям.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

Министр отметил, что в рамках визита в Пакистан он встретился с вице-премьером и министром иностранных дел страны Мухаммедом Исхаком Даром.

По словам Джаббарова, на встрече были подчеркнуты перспективы развития экономического партнерства, а также проведен обмен мнениями по расширению совместной деятельности в области торговли, энергетики, промышленности, транзита, туризма и других сферах.

#Pakistan İslam Respublikasına səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar (@MIshaqDar50) ilə görüşmək xoş oldu.



Görüş zamanı #iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini vurğuladıq, #ticarət, #enerji, #sənaye, #tranzit,… pic.twitter.com/ZQJorSc5GW