    Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана экономические перспективы

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 16:33
    Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана экономические перспективы

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение совместной деятельности в сфере торговли, уделив внимание приоритетным отраслям.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Министр отметил, что в рамках визита в Пакистан он встретился с вице-премьером и министром иностранных дел страны Мухаммедом Исхаком Даром.

    По словам Джаббарова, на встрече были подчеркнуты перспективы развития экономического партнерства, а также проведен обмен мнениями по расширению совместной деятельности в области торговли, энергетики, промышленности, транзита, туризма и других сферах.

    Азербайджан Пакистан Микаил Джаббаров Мухаммад Исхак Дар экономическое сотрудничество
    Лента новостей