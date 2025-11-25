İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan və Pakistan ticarətin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:15
    Azərbaycan və Pakistan ticarətin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Pakistan ticarət sahəsində birgə fəaliyyətin genişləndirilməsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Pakistan İslam Respublikasına səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə görüşmək xoş oldu",- deyə nazir qeyd edib.

    M. Cabbarov görüş zamanı iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin vurğuladığını, həmçinin ticarət, enerji, sənaye, tranzit, turizm və digər sahələrdə birgə fəaliyyətin genişləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını əlavə edib.

    Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана экономические перспективы
    Jabbarov mulls economic prospects with Pakistan's deputy PM

