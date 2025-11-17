Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    • 17 ноября, 2025
    • 13:02
    Министр экономики Микаил Джаббаров и посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич обсудили приоритетные направления партнерства Баку и Брюсселя.

    Как передает Report, об этом говорится на странице министра в социальной сети "Х".

    "Мы обменялись мнениями о стратегических целях развития нашей страны и Соглашения о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год. В контексте совместных инициатив мы подчеркнули возможности сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта, инфраструктуры, цифровизации, а также перспективы дальнейшей диверсификации партнерства", - написал посол.

    Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

