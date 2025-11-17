Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

Министр экономики Микаил Джаббаров и посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич обсудили приоритетные направления партнерства Баку и Брюсселя.

Как передает Report, об этом говорится на странице министра в социальной сети "Х".

"Мы обменялись мнениями о стратегических целях развития нашей страны и Соглашения о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год. В контексте совместных инициатив мы подчеркнули возможности сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта, инфраструктуры, цифровизации, а также перспективы дальнейшей диверсификации партнерства", - написал посол.

During our meeting with Ambassador Marijana Kujundžić (@MarijanaKujund3), Head of the European Union (EU) Delegation to #Azerbaijan, we reviewed the priority directions of the EU–Azerbaijan partnership.



We shared views on our country’s strategic development goals and the EU’s… pic.twitter.com/yyUDuXLvmT