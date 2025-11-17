İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

    Biznes
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:43
    Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir xanım Mariyana Kuyundiç ilə Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Ölkəmizin strateji inkişaf hədəfləri və Aİ-nin Azərbaycan üçün 2024-cü il üzrə Maliyyələşdirmə Sazişi barədə fikirlərimizi bölüşdük. Birgə fəaliyyət çərçivəsində ticarət, enerji, nəqliyyat, infrastruktur və rəqəmsallaşma sahələrində təşəbbüsləri, əməkdaşlığın şaxələndirilməsi imkanlarını vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    12:49

    Kosmas Zavazava: "Bakı Bəyannaməsi qlobal rəqəmsal gündəliyi yeniləyəcək"

    İKT
    12:47

    Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:43

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 19 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    12:43

    Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

    Biznes
    12:41

    Azərbaycan gələn il Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda öz modelini təqdim edəcək

    Xarici siyasət
    12:38

    Çin şirkətləri Azərbaycan üçün yeni turpaketlər hazırlamaq istəyir

    Turizm
    12:36

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:35

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 8 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:34

    Sabirabadda 17 yaşlı qız üçün yenidən toy keçiriləcəyinə dair iddialara aydınlıq gətirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti