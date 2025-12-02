Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в январе-сентябре 2025 года составили 2 млрд 944,58 млн манатов, что на 15,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

При этом выручка от грузоперевозок составила 1 млрд 666,482 млн манатов (снижение на 13,9%), из которых 1 млрд 665,63 млн пришлись на международные рейсы (снижение также на 13,9%). Доход от внутренних перевозок снизился на 21,8% – до 852,5 тыс. манатов.

Пассажирские авиаперевозки принесли доход в размере 1 млрд 278,094 млн манатов, что на 16,9% ниже, чем годом ранее. Из этой суммы1 млрд 221,677 млн манатов обеспечили международные рейсы (снижение на 18,1%), 56,416 млн манатов – внутренние (рост на 20,3%).

В январе-июне 2025 года воздушным транспортом было перевезено 288,3 тыс. тонн грузов (снижение на 8,2%) и 3,105 млн пассажиров (рост на 1,5%).