Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 12:42
    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в январе-сентябре 2025 года составили 2 млрд 944,58 млн манатов, что на 15,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

    При этом выручка от грузоперевозок составила 1 млрд 666,482 млн манатов (снижение на 13,9%), из которых 1 млрд 665,63 млн пришлись на международные рейсы (снижение также на 13,9%). Доход от внутренних перевозок снизился на 21,8% – до 852,5 тыс. манатов.

    Пассажирские авиаперевозки принесли доход в размере 1 млрд 278,094 млн манатов, что на 16,9% ниже, чем годом ранее. Из этой суммы1 млрд 221,677 млн манатов обеспечили международные рейсы (снижение на 18,1%), 56,416 млн манатов – внутренние (рост на 20,3%).

    В январе-июне 2025 года воздушным транспортом было перевезено 288,3 тыс. тонн грузов (снижение на 8,2%) и 3,105 млн пассажиров (рост на 1,5%).

    авиаперевозки авиация грузоперевозки доходы воздушный транспорт
    Elvis

    Последние новости

    12:50

    Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:42

    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    В регионе
    12:42

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате Азербайджана

    Индивидуальные
    12:42

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Бизнес
    12:41

    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Туризм
    12:29

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов

    Энергетика
    12:27

    Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправление

    ИКТ
    12:26
    Фото

    ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

    ИКТ
    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    Лента новостей