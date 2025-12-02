Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Azerbaijan's air transport revenue falls 15% in January-September 2025

    • 02 December, 2025
    • 13:31
    Azerbaijan earned 2.94 billion manats ($1.73 billion) from air cargo and passenger transport in January–September 2025, down 15.3% compared to the same period in 2024, the State Statistical Committee told Report.

    Revenue from cargo transport totaled 1,666,482,000 manats ($980.28 million), a 13.9% decrease. Of this, 1,665,630,000 manats ($979.78 million) came from international flights (also down 13.9%), while domestic cargo revenue fell 21.8% to 852,500 manats ($501,470).

    Passenger transport brought in 1,278,094,000 manats ($751.82 million, 16.9% lower than the previous year. International flights accounted for 1,221,677,000 manats ($718.63 million) (down 18.1%), while domestic flights generated 56,416,000 manats ($33.2 million), up 20.3%.

    During January–June 2025, air transport carried 288,300 tons of cargo (down 8.2%) and 3.1 million passengers (up 1.5%).

    Azərbaycanın hava nəqliyyatı ilə daşımalardan gəlirləri 3 milyard manata yaxınlaşıb
    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

