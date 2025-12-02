İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın hava nəqliyyatı ilə daşımalardan gəlirləri 3 milyard manata yaxınlaşıb

    Biznes
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:27
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşımalarından 2 milyard 944,58 milyon manat gəlir əldə edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,3 % azdır.

    Yük daşımalarından 1 milyard 666,482 milyon manat (-13,9 %) gəlir əldə edilib. Bu məbləğin 1 milyard 665,63 milyon manatı beynəlxalq reyslərin payına düşüb (-13,9 %). Daxili daşımalardan əldə edilən gəlirlər isə 21,8 % azalaraq 852,5 min manat olub.

    Hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 1 milyard 278,094 milyon manat gəlir gətirib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 16,9 % azdır. Bu məbləğin 1 milyard 221,677 milyon manatı beynəlxalq reyslər (-18,1 %), 56,416 milyon manatı isə daxili reyslər (+20,3 %) hesabına təmin edilib.

    2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında hava nəqliyyatı ilə 288,3 min ton yük (-8,2 %) və 3,105 milyon sərnişin (+1,5 %) daşınıb.

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов
    Azerbaijan's air transport revenue falls 15% in January-September 2025

