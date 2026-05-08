    • 08 мая, 2026
    • 11:15
    Дмитрий Пиневич: Азербайджан и Беларусь увеличили взаимные поставки продовольствия в 1,5 раза

    Взаимные поставки продовольственных продуктов между Азербайджаном и Беларусью за 2025 год выросли в 1,5 раза.

    Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, выступая на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи в Баку в пятницу.

    По его словам, Беларусь особенно заинтересована в вопросах сотрудничества в сфере поставок и переработки молочных продуктов.

    "Это и сухое молоко, и другая молочная продукция", - добавил дипломат.

    Посол подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан являются стратегическими партнерами и в условиях мировой турбулентности это является очень важным фактором.

    "Живя в турбулентном мире, особенно чувствуется влияние на экономическое сотрудничества. В этом смысле Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) играет особую роль в коммуникации с Азербайджаном", - сказал он.

    Дмитрий Пиневич Азербайджано-белорусские отношения Беларусь Поставки продовольственных продуктов
    Dmitri Pineviç: "Azərbaycan və Belarus qarşılıqlı ərzaq tədarükünü 1,5 dəfə artırıb"
    Dmitry Pinevich: Azerbaijan, Belarus increased mutual food supplies by 1.5 times

