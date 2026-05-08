Dmitri Pineviç: "Azərbaycan və Belarus qarşılıqlı ərzaq tədarükünü 1,5 dəfə artırıb"
Biznes
- 08 may, 2026
- 11:36
Azərbaycan və Belarus arasında ərzaq məhsullarının qarşılıqlı tədarükü 2025-ci il ərzində 1,5 dəfə artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Belarus səfiri Dmitri Pineviç bu gün Bakıda Belarus Universal Əmtəə Birjasının seminarında çıxış edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Belarus xüsusilə süd məhsullarının tədarükü və emalı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərində maraqlıdır: "Bu həm quru süd, həm də digər süd məhsullarıdır".
Səfir vurğulayıb ki, Belarus və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və dünyanın turbulentliyi şəraitində bu, çox vacib amildir: "Dünyada qeyri-sabitlik hökm sürərkən iqtisadi əməkdaşlığa təsir xüsusilə hiss olunur. Bu mənada Belarus Universal Əmtəə Birjası Azərbaycanla kommunikasiyada xüsusi rol oynayır".
Son xəbərlər
12:35
Foto
Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:35
"Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlibKomanda
12:33
"Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"Futbol
12:28
Foto
AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edibFərdi
12:27
Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:23
Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdurİncəsənət
12:21
Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyibFutbol
12:20
ADY Yevlax–Bərdə xəttində əsaslı təmir işlərinə başlayırİnfrastruktur
12:19