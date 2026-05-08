    Biznes
    • 08 may, 2026
    • 11:36
    Dmitri Pineviç: Azərbaycan və Belarus qarşılıqlı ərzaq tədarükünü 1,5 dəfə artırıb

    Azərbaycan və Belarus arasında ərzaq məhsullarının qarşılıqlı tədarükü 2025-ci il ərzində 1,5 dəfə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Belarus səfiri Dmitri Pineviç bu gün Bakıda Belarus Universal Əmtəə Birjasının seminarında çıxış edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Belarus xüsusilə süd məhsullarının tədarükü və emalı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərində maraqlıdır: "Bu həm quru süd, həm də digər süd məhsullarıdır".

    Səfir vurğulayıb ki, Belarus və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və dünyanın turbulentliyi şəraitində bu, çox vacib amildir: "Dünyada qeyri-sabitlik hökm sürərkən iqtisadi əməkdaşlığa təsir xüsusilə hiss olunur. Bu mənada Belarus Universal Əmtəə Birjası Azərbaycanla kommunikasiyada xüsusi rol oynayır".

    Дмитрий Пиневич: Азербайджан и Беларусь увеличили взаимные поставки продовольствия в 1,5 раза
    Dmitry Pinevich: Azerbaijan, Belarus increased mutual food supplies by 1.5 times

