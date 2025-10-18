Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Deloitte: Азербайджанский бизнес ожидает наибольшего роста в строительстве и транспорте

    Бизнес
    • 18 октября, 2025
    • 14:23
    Азербайджанские компании ожидают, что в ближайшие пять лет наибольший рост будет в секторе строительства и сырья, а также в сфере транспорта и логистики.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Опросе делового доверия" девятого макроэкономического отчета "Бизнес-перспективы в Азербайджане" компании Deloitte.

    Согласно опросу, 20% компаний ожидают наибольшего развития в секторе строительства и сырья, столько же - в транспорте и логистике. Далее следуют телекоммуникации и медиа (15%), туризм (15%), сельское хозяйство (15%), производство (7,5%), электроэнергетика и коммунальные услуги (5%) и розничная торговля и услуги (2,5%).

    Отмечается, что компании рассматривают киберугрозы как один из главных рисков: 32,5% респондентов считают их серьезными, 27,5% - средними, 30% - низкими, и только 10% уверены, что киберугрозы не повлияют на их деятельность.

    Deloitte Опрос делового доверия бизнес-среда
    Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıb

