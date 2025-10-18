İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıb

    Biznes
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:33
    Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıb

    Azərbaycan şirkətləri yaxın 5 ildə tikinti və xammal sektorunun, o cümlədən nəqliyyat və logistika sahələrinin daha çox böyüyəcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Deloitte" şirkətinin "Azərbaycanda biznes perspektivləri" adlı makroiqtisadi hesabatının doqquzuncu buraxılışındakı "Biznes etimadı sorğusu"nda qeyd edilib.

    Sorğunun nəticələrinə görə, şirkətlər yaxın beş ildə Azərbaycanda ən sürətli inkişafın tikinti və xammal sektorunda (20 %), eləcə də nəqliyyat və logistika sahələrində (20 %) olacağını proqnozlaşdırırlar. Daha sonra telekommunikasiya və media (15 %), turizm (15 %), kənd təsərrüfatı (15 %), istehsalat (7,5 %), elektrik enerjisi və kommunal xidmətlər (5 %), həmçinin pərakəndə ticarət və xidmətlər(2,5 %) gəlir.

    Hesabatda qeyd olunur ki, şirkətlər kibertəhlükəni əsas narahatlıq mənbələrindən biri kimi görürlər. Respondentlərin 32,5 %-i kibertəhlükənin ciddi təsirə malik olduğunu, 27,5 %-i orta, 30 %-i isə aşağı səviyyədə təsir göstərdiyini qeyd edib. Yalnız 10 % respondent bu riskin öz fəaliyyətlərinə heç bir təsir göstərməyəcəyini düşünür.

    Deloitte Azərbaycanda biznes perspektivləri Biznes etimadı sorğusu tikinti nəqliyyat Kibertəhlükəsizlik

