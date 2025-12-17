Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

    Бизнес
    • 17 декабря, 2025
    • 10:35
    Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

    В Азербайджане на 1 декабря этого года насчитывалось 1 667 152 налогоплательщика, что на 4,8% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно данным, 86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации. За минувший год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%, а количество учреждений, предприятий и организаций - на 6,9%.

    Количество коммерческих структур, зарегистрированных на конец ноября, составило 203 001 единицу, что на 7,5% больше, чем год назад. 92% коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерных обществ, 1,1% - кооперативов, остальные - в других формах.

    Только за 11 месяцев этого года прошли государственную регистрацию 12 957 коммерческих структур. Из них 88,8% - с местными инвестициями, 11,2% - с иностранными.

    85,1% коммерческих структур зарегистрированы в электронном порядке. В отчетный период доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,4%.

    налогоплательщики Азербайджан Государственная налоговая служба
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    10:49
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие исламского банкинга с Al-Hidayah Group

    Финансы
    10:39
    Фото

    SOCAR и ENOC Group обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

    Энергетика
    10:35

    Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

    Бизнес
    10:30

    Лукашенко: Киев и Москва хотят гарантий, что война больше не повторится

    Другие страны
    10:28

    Омбудсмен: Инициатива об амнистии отражает гуманистическую политику Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:20

    Нефть подорожала более чем на 1% на фоне перебоев с поставками из Венесуэлы

    Энергетика
    10:02

    МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра

    В регионе
    09:51

    Азербайджанская нефть подешевела на 2%

    Энергетика
    09:46

    Марко Рубио и премьер Катара сегодня проведут переговоры в Госдепе

    Другие страны
    Лента новостей