Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

В Азербайджане на 1 декабря этого года насчитывалось 1 667 152 налогоплательщика, что на 4,8% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно данным, 86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации. За минувший год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%, а количество учреждений, предприятий и организаций - на 6,9%.

Количество коммерческих структур, зарегистрированных на конец ноября, составило 203 001 единицу, что на 7,5% больше, чем год назад. 92% коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерных обществ, 1,1% - кооперативов, остальные - в других формах.

Только за 11 месяцев этого года прошли государственную регистрацию 12 957 коммерческих структур. Из них 88,8% - с местными инвестициями, 11,2% - с иностранными.

85,1% коммерческих структур зарегистрированы в электронном порядке. В отчетный период доля электронной регистрации ООО с местными инвестициями составила 96,4%.