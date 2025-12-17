WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    17 dekabr, 2025
    • 10:05
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycanda 1 667 152 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,8 %-i fiziki şəxslər, 13,2 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,5 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 6,9 % artıb.

    Noyabrın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 7,5 % çox – 203 001 vahid təşkil edib. Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92 %-i məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC), 1,1 %-i səhmdar cəmiyyət, 1,1 %-i kooperativ, qalanı isə digər formalarda yaradılıb.

    Təkcə bu ilin 11 ayında 12 957 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib. Onun 88,8 %-i yerli, 11,2 %-i xarici investisiyalıdır.

    Kommersiya qurumlarının 85,1 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Hesabat dövründə qeydiyyatdan keçmiş yerli investisiyalı MMC-lərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,4 % təşkil edib.

    Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%

