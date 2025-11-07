Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Бизнес
    • 07 ноября, 2025
    • 10:09
    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось почти на 5%

    В Азербайджане по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывается 1 млн 660,182 тыс. налогоплательщика, что на 4,8% больше чем на аналогичную дату прошлого года.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственную налоговую службу, 86,8% налогоплательщиков являются физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации.

    За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%, предприятий и организаций - на 7%.

    На конец октября зарегистрировано 202,088 тыс. коммерческих структур, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

    Среди коммерческих юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, 91,9% составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерные общества, 1,1% - кооперативы и другие формы.

    За 10 месяцев этого года государственную регистрацию прошли 12,042 тыс. коммерческие структуры, из которых 88,7% из них являются местными, 11,3% - с иностранными инвестициями. При этом 84,9% коммерческих структур были зарегистрированы в электронном виде. Доля местных ООО, прошедших госрегистрацию онлайн, составила 96,3%.

