    Biznes
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:51
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin noyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 660 182 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il noyabrın 1-i ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,8 %-i fiziki şəxslər, 13,2 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,5 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 7 % artıb.

    Oktyabrın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 7,7 % çox – 202 088 vahid təşkil edib. Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 91,9 %-i məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC), 1,1 %-i səhmdar cəmiyyət, 1,1 %-i kooperativ, qalanı isə digər formalarda yaradılıb.

    Təkcə bu ilin 10 ayında 12 042 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib. Onun 88,7 %-i yerli, 11,3 %-i xarici investisiyalıdır.

    Kommersiya qurumlarının 84,9 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Hesabat dövründə qeydiyyatdan keçmiş yerli investisiyalı MMC-lərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,3 % təşkil edib.

    vergi ödəyicisi Dövlət Vergi Xidməti kommersiya qurumları
    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось почти на 5%

