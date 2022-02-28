Через Центр поддержки экспорта "Единое окно" экспортировано товаров на 725 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в феврале этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 17 млн долларов США.

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в феврале этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 17 млн долларов США.

Об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта“, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 15,4% меньше, чем в январе прошлого года.

С 2017 года по февраль 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 725,4 млн долларов США.