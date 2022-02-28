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Через Центр поддержки экспорта "Единое окно" экспортировано товаров на 725 млн долларов

Через Центр поддержки экспорта "Единое окно" экспортировано товаров на 725 млн долларов Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в феврале этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 17 млн долларов США.
Бизнес
28 февраля 2022 г. 15:14
Через Центр поддержки экспорта Единое окно экспортировано товаров на 725 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в феврале этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 17 млн долларов США.

Об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта“, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 15,4% меньше, чем в январе прошлого года.

С 2017 года по февраль 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 725,4 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 725 milyon dollarlıq ixraca kömək edib

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