Через Центр поддержки экспорта "Единое окно" экспортировано товаров на 725 млн долларов

Стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в феврале этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 17 млн долларов США.
Об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта“, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.
Согласно документу, это на 15,4% меньше, чем в январе прошлого года.
С 2017 года по февраль 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 725,4 млн долларов США.