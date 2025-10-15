Британский торговый посланник в декабре посетит Азербайджан
Бизнес
- 15 октября, 2025
- 14:59
Член Палаты лордов британского парламента и торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердейс посетит Азербайджан в декабре этого года.
Об этом сообщил Report посол Великобритании в Баку Фергюс Олд.
По его словам, Алдердейс сначала посетит Баку, а затем регионы за пределами столицы: "Визиты посланника в регионы запланированы, однако информация о них не разглашается, поскольку они еще не подтверждены".
Отметим, что Дж.Алдердейс был назначен британским торговым посланником по Азербайджану и Центральной Азии в январе этого года.
