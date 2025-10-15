Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Британский торговый посланник в декабре посетит Азербайджан

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 14:59
    Британский торговый посланник в декабре посетит Азербайджан

    Член Палаты лордов британского парламента и торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердейс посетит Азербайджан в декабре этого года.

    Об этом сообщил Report посол Великобритании в Баку Фергюс Олд.

    По его словам, Алдердейс сначала посетит Баку, а затем регионы за пределами столицы: "Визиты посланника в регионы запланированы, однако информация о них не разглашается, поскольку они еще не подтверждены".

    Отметим, что Дж.Алдердейс был назначен британским торговым посланником по Азербайджану и Центральной Азии в январе этого года.

    Фергюс Олд Джон Алдердейс визит торговый посланник
    Britaniyanın ticarət elçisi dekabrda Azərbaycana səfər edəcək

    Последние новости

    15:39

    Вучич предложил выкупить российскую долю в NIS

    Другие страны
    15:35

    Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

    Искусство
    15:33

    Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с Россией

    В регионе
    15:28
    Фото

    В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условиях

    Здоровье
    15:16
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕ

    Внешняя политика
    15:13

    Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    15:09

    ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в Газе

    Другие страны
    14:59

    Британский торговый посланник в декабре посетит Азербайджан

    Бизнес
    14:58

    Элина Валтонен назвала переговоры в Баку успешными

    Внешняя политика
    Лента новостей