    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Britaniyanın ticarət elçisi dekabrda Azərbaycana səfər edəcək

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Britaniyanın ticarət elçisi dekabrda Azərbaycana səfər edəcək
    Ferqus Auld

    Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Lord Con Alderdays bu ilin dekabrında Azərbaycana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld bildirib.

    Onun sözlərinə görə, C. Alderdays səfər çərçivəsində əvvəlcə Bakıda olacaq, daha sonra paytaxtdan kənar regionlara da səfər edəcək: "Elçinin regionlara səfərləri planlaşdırılıb, lakin hələlik onlar təsdiqlənmədiyi üçün ictimaiyyətə açıqlanmır".

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvarında Böyük Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Con Alderdays Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi təyin olunub. Şimali İrlandiyalı siyasətçi daha əvvəl bir sıra nüfuzlu vəzifələrdə çalışıb, o cümlədən 1998-2004-cü illərdə Şimali İrlandiya Assambleyasının spikeri olub.

