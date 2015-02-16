Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Представители правительства Азербайджана примут участие в организованном "The Economist Events" Азербайджанском инвестиционном форуме, который состоится 17 марта в Баку.

Как сообщает Report, министр связи и высоких технологий Али Аббасов, министр образования Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель министра экономики и промышленности Севиндж Гасанова, заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде вошли в число представителей правительства Азербайджана, подтвердивших свое участие в дискуссии о диверсификации экономики страны и ее развития вне зависимости от нефтяных доходов.

В рамках Азербайджанского инвестиционного форума более 150 международных бизнес-лидеров и инвесторов соберутся в Баку для всестороннего обсуждения перспектив и ключевых возможностей, стоящих перед экономикой переходного периода.

Форум пройдет под председательством редактора журнала "The Economist" Джона Эндрюса (John Andrews) и начнется с серии докладов от ведущих государственных деятелей, которые представят свое видение возможностей диверсификации нефтяной экономики Азербайджана и путей становления страны в качестве регионального центра спорта, образования и искусства.

В обсуждениях также примут участие ведущие представители таких секторов экономики, как банковский, технологический, инвестиционный, а также производства и образования.