Богатейшие люди мира за день потеряли свыше 14 млрд долларов

Падение состояния миллиардеров объяснимо распродажами на американских фондовых рынках в понедельник

Состояние десяти богатейших людей мира за понедельник уменьшилось на 14,4 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рассчитываемого агентством Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов понедельника только двум миллиардерам из топ-10 рейтинга BBI удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател сразу на 2,88 миллиарда долларов США, он находится на четвертой строчке рейтинга, а основатель Amazon Джефф Безос - на 263 миллиона долларов США, он остается лидером рейтинга.

В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день уменьшилось больше чем на 17 миллиардов долларов США, а единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. По данным издания, основатель Tesla Илон Маск потерял 66 миллионов долларов.

Первая десятка мировых миллиардеров состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают состоятельные граждане из других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Таким образом, падение состояния миллиардеров объяснимо распродажами на американских фондовых рынках в понедельник. Индекс Dow Jones упал на 2,3%, что стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Индекс S&P 500 потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц, индекс Nasdaq снизился на 1,6%.