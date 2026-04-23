Бизнесмены из Алтайского края РФ проявляют интерес к Сумгайытскому промпарку

Бизнесмены из Алтайского края России побывали в Сумгайытском промышленном парке и обсудили возможности сотрудничества в строительной сфере и вопросы взаимного обмена опытом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

В парке состоялась встреча с бизнесменами, представляющими "Союз строителей" Алтайского края. На встрече заместитель председателя правления Агентства Агиль Азизов проинформировал о проводимой работе по диверсификации экономики, развитию ненефтегазового сектора, цифровизации экономики, а также о создании благоприятной бизнес- и инвестиционной среды.

Были отмечены льготы и освобождения, применяемые в промышленных зонах, в том числе в промышленных парках, действующих на освобожденных от оккупации территориях.

Предпринимателям было предложено воспользоваться бизнес-возможностями парка и ознакомиться с деятельностью его резидентов.