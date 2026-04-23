    Бизнесмены из Алтайского края РФ проявляют интерес к Сумгайытскому промпарку

    Бизнес
    • 23 апреля, 2026
    • 10:30
    Бизнесмены из Алтайского края РФ проявляют интерес к Сумгайытскому промпарку

    Бизнесмены из Алтайского края России побывали в Сумгайытском промышленном парке и обсудили возможности сотрудничества в строительной сфере и вопросы взаимного обмена опытом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

    В парке состоялась встреча с бизнесменами, представляющими "Союз строителей" Алтайского края. На встрече заместитель председателя правления Агентства Агиль Азизов проинформировал о проводимой работе по диверсификации экономики, развитию ненефтегазового сектора, цифровизации экономики, а также о создании благоприятной бизнес- и инвестиционной среды.

    Были отмечены льготы и освобождения, применяемые в промышленных зонах, в том числе в промышленных парках, действующих на освобожденных от оккупации территориях.

    Предпринимателям было предложено воспользоваться бизнес-возможностями парка и ознакомиться с деятельностью его резидентов.

    Бизнесмены из Алтайского края РФ проявляют интерес к Сумгайытскому промпарку

    Агентство развития экономических зон Сумгайытский промышленный парк Агиль Азизов Алтайский край
    Rusiyanın Altay diyarının iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkına maraq göstərir
    Businessmen from Russia's Altai Krai show interest in Sumgayit Industrial Park

