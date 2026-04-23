İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Rusiyanın Altay diyarının iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkına maraq göstərir

    Biznes
    • 23 aprel, 2026
    • 10:10
    Rusiyanın Altay diyarının iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkına maraq göstərir

    Rusiyanın Altay diyarından olan iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkında olaraq tikinti sahəsində əməkdaşlıq imkanları və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Parkda Altay diyarının "İnşaatçılar İttifaqı"nı təmsil edən iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə Agentliyin İdarə Heyətinin sədr müavini Aqil Əzizov iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft-qaz sektorununun inkişafı, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması istiqamətində görülən işlər, yaradılmış əlverişli biznes-investisiya mühiti barədə məlumat verib. Sənaye zonalarında, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sənaye parklarında tətbiq edilən güzəşt və azadolmalar, infrastruktur təminatı qeyd edilib.

    İş adamları Parkın biznes imkanlarından yararlanmağa dəvət edilib, yerli rezidentlərin fəaliyyəti ilə tanış olub.

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Sumqayıt Sənaye Parkı Rusiya
    Foto
    Бизнесмены из Алтайского края РФ проявляют интерес к Сумгайытскому промпарку
    Foto
    Businessmen from Russia's Altai Krai show interest in Sumgayit Industrial Park

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti