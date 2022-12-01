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Бизнес-миссия Пакистана посетит Азербайджан

Бизнес-миссия Пакистана посетит Азербайджан Во второй половине декабря Азербайджан посетят представители пакистанских компаний-производителей риса.
Бизнес
1 декабря 2022 г. 15:33
Бизнес-миссия Пакистана посетит Азербайджан

Во второй половине декабря Азербайджан посетят представители пакистанских компаний-производителей риса.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в рамках Азербайджано-пакистанского бизнес-форума в Баку.

"Данный визит может способствовать конкурентоспособности пакистанского риса на азербайджанском рынке. В то же время в феврале-марте следующего года азербайджанская бизнес-миссия посетит Пакистан", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что в Баку при совместной организации AZPROMO и Global Business Aliance проводится Азербайджано-пакистанский бизнес-форум. В бизнес-форуме принимают участие более 60 предпринимателей, действующих в сфере промышленного производства, фармацевтики, туризма, текстиля.

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Версия на английском языке Pakistan's business mission to visit Azerbaijan soon
Версия на азербайджанском языке Pakistanın biznes missiyası yaxın günlərdə Azərbaycana səfər edəcək

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