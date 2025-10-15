Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 11:16
    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Белорусская компания Рогачевский молочноконсервный комбинат подписала c азербайджанскими компаниями Foodini и Yaylaq соглашение о поставке молочных консервов, сливочного масла и сухих молочных продуктов.

    Как передает Report, документ подписан в рамках Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.

    В частности, соглашение с компанией Foodini предусматривает поставки молочных консервов, сливочного масла, сухих молочных продуктов из Беларуси.

    С компанией YAYLAQ достигнута договоренность о поставках сливочного масла и сухих молочных продуктов.

    Беларусь торговое соглашение
    Belarus Azərbaycana süd konservlərinin tədarükünə başlayacaq
    Belarus to begin supplying canned milk to Azerbaijan

