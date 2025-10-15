Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

Белорусская компания Рогачевский молочноконсервный комбинат подписала c азербайджанскими компаниями Foodini и Yaylaq соглашение о поставке молочных консервов, сливочного масла и сухих молочных продуктов.

Как передает Report, документ подписан в рамках Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.

В частности, соглашение с компанией Foodini предусматривает поставки молочных консервов, сливочного масла, сухих молочных продуктов из Беларуси.

С компанией YAYLAQ достигнута договоренность о поставках сливочного масла и сухих молочных продуктов.