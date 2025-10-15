Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан
Бизнес
- 15 октября, 2025
- 11:16
Белорусская компания Рогачевский молочноконсервный комбинат подписала c азербайджанскими компаниями Foodini и Yaylaq соглашение о поставке молочных консервов, сливочного масла и сухих молочных продуктов.
Как передает Report, документ подписан в рамках Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.
В частности, соглашение с компанией Foodini предусматривает поставки молочных консервов, сливочного масла, сухих молочных продуктов из Беларуси.
С компанией YAYLAQ достигнута договоренность о поставках сливочного масла и сухих молочных продуктов.
