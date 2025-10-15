Belarus Azərbaycana süd konservlərinin tədarükünə başlayacaq
Biznes
- 15 oktyabr, 2025
- 11:29
Belarusun "Rogaçev Süd Konservləşdirmə Kombinatı" Azərbaycanın "Foodini" və "Yaylaq" şirkətləri ilə süd konservləri, kərə yağı və quru süd məhsullarının tədarükünə dair saziş imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Bakıda keçirilən Azərbaycan-Belarus biznes forumu çərçivəsində imzalanıb.
