    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:29
    Belarus Azərbaycana süd konservlərinin tədarükünə başlayacaq

    Belarusun "Rogaçev Süd Konservləşdirmə Kombinatı" Azərbaycanın "Foodini" və "Yaylaq" şirkətləri ilə süd konservləri, kərə yağı və quru süd məhsullarının tədarükünə dair saziş imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd Bakıda keçirilən Azərbaycan-Belarus biznes forumu çərçivəsində imzalanıb.

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан
    Belarus to begin supplying canned milk to Azerbaijan

