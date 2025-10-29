Беларусь уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном в сфере фармацевтики

Беларусь считает одним из перспективных направлений сотрудничество с Азербайджаном в сфере фармацевтики.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Агдаме, заявила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.

По ее словам, данной отрасли в двустороннем сотрудничестве уделяется особое внимание.

"Мы сейчас уделяем этой теме самое пристальное внимание, потому что она у нас находится в новой стадии и есть точки соприкосновения", - сказала замглавы правительства.

Петкевич также подчеркнула что между Баку и Минском есть понимание - что нужно сделать для запуска совместного производства фармпродукции. "У нас есть, что друг другу предложить, поэтому мы говорили о создании совместного производства фармацевтических препаратов и медоборудования, и о производстве иной продукции для здравоохранения Азербайджана" , - подчеркнула она.

Вице-премьер отметила, что ряд вопросов между двумя странами уже был проработан и в ближайшее время страны "выйдут на конкретный проект".