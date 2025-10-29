Belarus Azərbaycanla əczaçılıq sahəsində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir
Biznes
- 29 oktyabr, 2025
- 16:49
Belarus Azərbaycanla əczaçılıq sahəsində əməkdaşlığı perspektivli istiqamətlərdən biri hesab edir.
Bu barədə Ağdamda "Report"un əməkdaşının sualını cavablandırarkən Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç bildirib.
Onun sözlərinə görə, ikitərəfli əməkdaşlıqda bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir.
Xəbər yenilənir
