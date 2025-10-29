İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Belarus Azərbaycanla əczaçılıq sahəsində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:49
    Belarus Azərbaycanla əczaçılıq sahəsində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir

    Belarus Azərbaycanla əczaçılıq sahəsində əməkdaşlığı perspektivli istiqamətlərdən biri hesab edir.

    Bu barədə Ağdamda "Report"un əməkdaşının sualını cavablandırarkən Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ikitərəfli əməkdaşlıqda bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir.

    Xəbər yenilənir

    Беларусь уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном в сфере фармацевтики
    Belarus pays special attention to cooperation with Azerbaijan in pharmaceuticals

