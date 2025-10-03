Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА
Бизнес
- 03 октября, 2025
- 13:25
ООО Bayraktar Teknoloji Azerbaycan, местное дочернее предприятие турецкой компании Baykar Makina, приступило к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По полученной Report информации, предприятие осуществляет производство в Сумгайытском промышленном парке, резидентом которого стало в мае этого года.
Производимая продукция пока предназначена для внутреннего рынка.
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала Bayraktar Teknoloji Azerbaycan в 2022 году. Юридический адрес компании: город Баку, Насиминский район, улица Зарифы Алиевой, 115, уставной капитал составляет 1,7 млн манатов, а законным представителем является координатор Baykar Makina Гусейн Топуз.
Последние новости
13:29
Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейскихДругие страны
13:27
Фото
SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.Энергетика
13:26
Глава TAP AG: Работы по I этапу расширения мощности TAP близятся к завершениюЭнергетика
13:25
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛАБизнес
13:20
Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в БалтикеДругие страны
13:20
В Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске дроновДругие страны
13:16
Фото
Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"Медиа
13:10
Фото
Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистикиВнешняя политика
13:10
Фото