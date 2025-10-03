Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 13:25
    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

    ООО Bayraktar Teknoloji Azerbaycan, местное дочернее предприятие турецкой компании Baykar Makina, приступило к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    По полученной Report информации, предприятие осуществляет производство в Сумгайытском промышленном парке, резидентом которого стало в мае этого года.

    Производимая продукция пока предназначена для внутреннего рынка.

    Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала Bayraktar Teknoloji Azerbaycan в 2022 году. Юридический адрес компании: город Баку, Насиминский район, улица Зарифы Алиевой, 115, уставной капитал составляет 1,7 млн манатов, а законным представителем является координатор Baykar Makina Гусейн Топуз.

