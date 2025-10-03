"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb
- 03 oktyabr, 2025
- 13:04
Türkiyənin "Baykar Makina" şirkətinin yerli törəməsi "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" MMC pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalına başlayıb.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, müəssisə istehsalı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Sumqayıt Sənaye Parkında həyata keçirir.
Məhsullar hələ ki, daxili bazar üçün nəzərdə tutulub.
"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"a Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti statusu bu ilin may ayında verilib.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ı 2022-ci ildə dövlət qeydiyyatına alıb. Şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 115, nizamnamə kapitalı 1,7 milyon manat, qanuni təmsilçisi isə "Baykar Makina"nın sahə koordinatoru Hüseyn Topuzdur.
"Baykar Makina" "Bayraktar" PUA-larının istehsalı ilə məşğuldur. Azərbaycan ordusunun 2020-ci ildəki Vətən Müharibəsində geniş tətbiq etdiyi bu PUA-ların yaradıcısı Selçuk Bayraktardır. O, həm də "Baykar Savunma" şirkətinin texniki direktorudur.