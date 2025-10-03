İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:04
    Bayraktar Teknoloji Azərbaycan PUA istehsalına başlayıb

    Türkiyənin "Baykar Makina" şirkətinin yerli törəməsi "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" MMC pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalına başlayıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, müəssisə istehsalı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Sumqayıt Sənaye Parkında həyata keçirir.

    Məhsullar hələ ki, daxili bazar üçün nəzərdə tutulub.

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"a Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti statusu bu ilin may ayında verilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ı 2022-ci ildə dövlət qeydiyyatına alıb. Şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 115, nizamnamə kapitalı 1,7 milyon manat, qanuni təmsilçisi isə "Baykar Makina"nın sahə koordinatoru Hüseyn Topuzdur.

    "Baykar Makina" "Bayraktar" PUA-larının istehsalı ilə məşğuldur. Azərbaycan ordusunun 2020-ci ildəki Vətən Müharibəsində geniş tətbiq etdiyi bu PUA-ların yaradıcısı Selçuk Bayraktardır. O, həm də "Baykar Savunma" şirkətinin texniki direktorudur.

    Bayraktar Teknoloji Sumqayıt Sənaye Parkı Pilotsuz uçuş aparatı
    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

    Son xəbərlər

    13:28

    AAYDA: Laza kəndinin yolu lil və palçıqdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    13:21

    Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir

    Energetika
    13:18

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb

    Maliyyə
    13:14

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Turizm
    13:13
    Foto

    SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıb

    Energetika
    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti