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Байден раскритиковал американских миллиардеров, не платящих налоги

Байден раскритиковал американских миллиардеров, не платящих налоги Президент США Джо Байден в четверг подверг критике американских миллиардеров и крупные корпорации, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов.
Бизнес
17 сентября 2021 г. 02:51
Байден раскритиковал американских миллиардеров, не платящих налоги
Джо Байден

Президент США Джо Байден в четверг подверг критике американских миллиардеров и крупные корпорации, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал американский лидер, выступая в Белом доме с речью, посвященной его планам установления более справедливой налоговой и экономической нагрузки для американского среднего класса.

"99% процентов работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но все устроено совсем иначе для людей, у которых есть десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам, и часто они сами не являются наемными работниками, поэтому Служба внутренних доходов не знает, сколько они зарабатывают, и не может установить, жульничают ли они. Таким образом, многие среди этого 1% самых богатых умудряются не платить практически ничего", - сказал президент США.

"Серьезные экономисты посчитали, что эта цифра - около 160 млрд долларов США, которые они (богатейшие американцы) коллективно должны уплачивать каждый год, но эти деньги не выплачиваются", - подчеркнул глава Белого дома. "55 наиболее успешных корпораций в Америке заплатили ноль (долларов) в качестве федерального налога на доходы, которые оцениваются в 40 млрд долларов США", - привел он другой пример.

"Мой план поможет решить эту проблему", - пообещал Байден, пояснив, что предполагает наделить Службу внутренних доходов США большими полномочиями и ресурсами, чтобы отслеживать такие случаи, и "богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю". Байден отметил, что часть этих денег, согласно его плану, должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов. Он призвал Конгресс США поддержать предложенный им ранее план развития инфраструктуры страны, а также другие бюджетные предложения.

Глава Белого дома при этом отметил, что сам ничего не имеет против миллиардеров и их огромных доходов. "Я не собираюсь никого наказывать. Я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов - это прекрасно. Благословит вас Бог. Все, чего я хочу, - это чтобы вы платили свою справедливую долю точно так же, как это делает средний класс", - пояснил Байден.

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