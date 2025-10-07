AZPROMO: Повестка азербайджано-германского партнерства сбалансирована и ориентирована на будущее

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) продолжит выполнять роль моста, соединяющего немецкие компании с надежными азербайджанскими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявила советница исполнительного директора AZPROMO Севиль Яхьяева на пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По ее словам, в начале этого года постановлением Кабинета министров утвержден перечень услуг AZPROMO, предоставляемых инвесторам.

"Среди этих услуг - содействие в поиске местных и иностранных партнеров. Более того, если у инвесторов возникают трудности во взаимодействии с государственными органами, агентство помогает решать эти вопросы. Хотела бы также поделиться некоторыми историями успеха по привлечению инвесторов. Один из примеров - компания с китайским капиталом, вложившая более 5 млн долларов США в производство керамической плитки в Сумгайытском химическом индустриальном парке. Завод мощностью до 50 млн единиц в год ориентирован как на внутренний, так и на международный рынок", - отметила С. Яхьяева.

По ее словам, другим успешным примером является восстановление винного завода в Шеки при поддержке иностранных инвестиций.

"Сегодня предприятие стало одним из крупнейших экспортеров вина под маркой Made in Azerbaijan, а также других традиционных брендов. Кроме того, мы сопровождаем проекты в сфере возобновляемой энергетики. Благодаря поддержке AZPROMO реализованы крупные инициативы по строительству солнечных и ветровых электростанций общей стоимостью более полумиллиарда долларов", - добавила представительница агентства.

Советница AZPROMO также напомнила, что в мае этого года, во время визита председателя Восточного комитета немецкой экономики, была подписана новая дорожная карта сотрудничества на 2025–2026 годы.

"Документ охватывает широкий спектр направлений - от сборки электрических автобусов и модернизации железнодорожной инфраструктуры до проектов в сфере водорода, очистки и опреснения воды, а также здравоохранения, сельского хозяйства и разминирования. Все это демонстрирует, что наша повестка обширна, сбалансирована и ориентирована на будущее", - подчеркнула С. Яхьяева.