AZPROMO: Azərbaycan-Almaniya tərəfdaşlığının gündəliyi balanslaşdırılıb və gələcəyə yönəlikdir
- 07 oktyabr, 2025
- 19:59
Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) Almaniya şirkətlərini etibarlı Azərbaycan tərəfdaşları ilə birləşdirən körpü rolunu davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu AZPROMO-nun icraçı direktorunun müşaviri Sevil Yəhyayeva "Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu ilin əvvəlində Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə AZPROMO-nun investorlara təqdim etdiyi xidmətlərin siyahısı təsdiq edilib.
"Bu xidmətlərə yerli və xarici tərəfdaşların tapılmasına yardım da daxildir. Bundan əlavə, investorlar dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə çətinliklərlə üzləşsələr, agentlik bu məsələlərin həllinə kömək edir. İnvestorların cəlb edilməsində bəzi uğur hekayələrini də bölüşmək istərdim. Misal kimi Çinə məxsus şirkətin Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında keramika plitələrinin istehsalına 5 milyon ABŞ dollardan çox sərmayə qoymasını göstərə bilərəm. İldə 50 milyon plitə istehsal gücünə malik olacaq zavod həm daxili, həm də beynəlxalq bazarlara yönəlib", - S.Yəhyayeva qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, digər uğurlu nümunə Şəkidə xarici sərmayənin dəstəyi ilə şərab zavodunun bərpasıdır.
"Bu gün şirkət digər ənənəvi brendlər kimi, "Made in Azerbaijan" brendi altında ən böyük şərab ixracatçılarından birinə çevrilib. Biz həmçinin bərpa olunan enerji layihələrini dəstəkləyirik. AZPROMO-nun dəstəyi sayəsində dəyəri yarım milyard dollardan çox olan günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə böyük təşəbbüslər həyata keçirilib", - agentliyin nümayəndəsi əlavə edib.
AZPROMO-nun icraçı direktorunun müşaviri onu da xatırladıb ki, bu ilin may ayında Şərqi Avropa İqtisadi Əlaqələr Komitəsi sədrinin səfəri zamanı 2025-2026-cı illər üçün yeni əməkdaşlıq yol xəritəsi imzalanıb.
"Sənəd elektrobusların yığılmasından və dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsindən tutmuş hidrogen, suyun təmizlənməsi və duzsuzlaşdırılması, o cümlədən səhiyyə, kənd təsərrüfatı və minalardan təmizləmə layihələrinə qədər geniş sahələri əhatə edir. Bütün bunlar göstərir ki, bizim gündəmimiz geniş, balanslaşdırılmış və gələcəyə yönəlikdir", - S.Yəhyayeva vurğulayıb.