    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 10:34
    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    AZPROMO и Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции активизируют усилия по развитию текстильной отрасли Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы на семинаре на тему "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция" в Баку.

    По словам Гаджилы, AZPROMO совместно с Ассоциацией ведет целенаправленную работу по укреплению позиций Азербайджана на международных рынках.

    "Мы в свою очередь прилагаем все усилия для развития текстильной сферы страны. Совместно с местными производителями мы принимаем участие в международных выставках, представляя азербайджанский текстиль за рубежом. На 2026 год также запланирован ряд выставок и презентационных мероприятий. Кроме того, в рамках нашего сотрудничества с Ассоциацией производителей и экспортеров текстильной продукции мы провели серию встреч, реализовали несколько инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли. Уверен, что совместными усилиями государства и бизнеса мы сможем вывести азербайджанский текстиль на новый уровень", - отметил он.

    AZPROMO текстильная промышленность развитие сотрудничество
    AZPROMO, Textile Exporters Association join forces to develop local production

