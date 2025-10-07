İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AZPROMO və Tekstil İxracatçıları Assosiasiyası yerli istehsalatın inkişafında səylərini birləşdirib

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:13
    AZPROMO və Tekstil İxracatçıları Assosiasiyası yerli istehsalatın inkişafında səylərini birləşdirib

    Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası ilə AZPROMO Azərbaycanın tekstil sənayesinin inkişafı üçün səylərini gücləndirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktorunun müavini Tural Hacılı Bakıda keçirilən "Tekstil sektorunun inkişafı və qlobal inteqrasiya" mövzusunda seminarda bildirib.

    T.Hacılının sözlərinə görə, AZPROMO Assosiasiya ilə birlikdə Azərbaycanın beynəlxalq bazarlarda mövqeyinin gücləndirilməsi üçün məqsədyönlü iş aparır.

    "Biz ölkənin tekstil sahəsinin inkişafı üçün səy göstəririk. Yerli istehsalçılarla birlikdə beynəlxalq sərgilərdə iştirak edir, Azərbaycan tekstilini xaricdə təmsil edirik. 2026-cı il üçün də bir sıra sərgilər və təqdimat tədbirləri planlaşdırılır. Bundan əlavə, Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası ilə əməkdaşlığımız çərçivəsində bir sıra görüşlər baş tutub".

    O qeyd edib ki, eyni zamanda, tekstil sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş bir neçə təşəbbüs həyata keçirilib: "Əminəm ki, dövlətin və biznesin birgə səyləri ilə Azərbaycan tekstilini yeni səviyyəyə çıxara biləcəyik".

    Tural Hacılı AZPROMO Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası Azərbaycan
    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства
    AZPROMO, Textile Exporters Association join forces to develop local production

    Son xəbərlər

    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra vacib sənədlər təsdiq edilib

    Digər
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Digər
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    12:01

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Xarici siyasət
    11:55

    AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"

    Maliyyə
    11:54

    AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır

    Elm və təhsil
    11:51

    Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    11:45

    AMB xalis stabil maliyyələşmə əmsalı tətbiq edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti