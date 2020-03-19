Азербайджан стал первым основным экспортным партнером Грузии

В январе-феврале текущего года Грузия экспортировала в Азербайджан товары на 90 млн 276,4 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете Национального статистического управления Грузии.

В годовом сравнении экспорт соседней страны в Азербайджан вырос на 54,6%.

За 2 месяца доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 17,2%. Азербайджан стал первым основным партнером соседней страны по экспорту.

Азербайджан сменил Китай на этой позиции. Так, в январе этого года первым экспортным рынком Грузии был Китай, а вторым-Азербайджан (16,7%). В январе-феврале Китай занял второе место. Причина в том, что Грузия прекратила торговые отношения с Китаем из-за эпидемии коронавируса. В январе-феврале в пятерку основных продуктов, экспортируемых Грузией в Азербайджан, вошли легковые автомобили, грузовики, табачные изделия, медикаменты и замороженная рыба.