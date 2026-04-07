Азербайджанский производитель инфузионных растворов планирует поставки в арабские страны

Резидент Пираллахинского промышленного парка, занимающийся производством инфузионных растворов, планирует выйти на международные рынки.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила генеральный директор компании-резидента промпарка Самира Гусейнова.

По ее словам, предприятие не намерено ограничиваться внутренним рынком и уже разработало стратегию выхода на внешние рынки. "В ближайшее время начнется процесс регистрации нашей продукции в ряде зарубежных стран. В первую очередь мы планируем осуществлять продажи в соседних и некоторых арабских странах", - отметила С. Гусейнова.

Гендиректор подчеркнула, что завод использует высококачественное европейское сырье, импортируемое из Германии и Австрии: "Оборудование, выпускаемое всего тремя компаниями в мире, поставлено из Италии. Производственная линия полностью автоматизирована, работает в закрытых стерильных условиях, где человеческий фактор и риск сведены к нулю".