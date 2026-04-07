    Azərbaycanın infuziya məhlulları ərəb ölkələrinə ixrac ediləcək

    Biznes
    07 aprel, 2026
    12:49
    Azərbaycanda istehsal olunan infuziya məhlulları qonşu və ərəb ölkələrinə ixrac ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti olan şirkətin baş direktoru Samirə Hüseynova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    S.Hüseynova qeyd edib ki, müəssisə daxili bazarla kifayətlənməyərək xarici bazarlara çıxış strategiyasını hazırlayıb: "Yaxın müddət ərzində bir çox xarici ölkələrdə məhsullarımızın qeydiyyat prosesinə başlanılacaq. İlk növbədə yaxın qonşu ölkələr və müəyyən ərəb ölkələrində satışın həyata keçirilməsini planlaşdırırıq".

    Məhsulun keyfiyyət amillərinə toxunan baş direktor zavodun Almaniya və Avstriyadan idxal olunan yüksək keyfiyyətli Avropa xammalından istifadə etdiyini vurğulayıb.

    O deyib ki, zavodun avadanlıqları İtaliyadan idxal olunub: "Bu istehsal xətti dünyada cəmi üç şirkət tərəfindən istehsal olunur ki, onlardan biri də bizim təchizatçımızdır. Avadanlıqlarımız tam avtomatlaşdırılmış, qapalı və steril şəraitdə çalışır. Burada insan müdaxiləsi və risk faktoru sıfıra bərabərdir".

    İnfuziya məhlulları Pirallahı Sənaye Parkı Samirə Hüseynova Almaniya Avstriya

    Son xəbərlər

    13:10

    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    13:06

    Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edir

    Digər ölkələr
    13:03

    Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"

    Fərdi
    13:01

    Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:55

    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:55

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:50

    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    İnfrastruktur
    12:49

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

    Region
    12:49

    Azərbaycanın infuziya məhlulları ərəb ölkələrinə ixrac ediləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti