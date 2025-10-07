Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 10:19
    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Азербайджанский производитель фундука ООО "Our Orchards" намерен сократить уставный капитал на 17,65% - с 1,7 млн манатов до 1,4 млн манатов.

    Об это "Report" сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Согласно информации, в этой связи кредиторы могут предъявить свои требования в течение одного месяца в офисе, расположенном в селе Ергюдж Хачмазского района.

    "Our Orchards" был создан в 2016 году.

    фундук компания уставный капитал ГНС
    Azərbaycanın fındıq istehsalçısı nizamnamə kapitalını azaldır

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей