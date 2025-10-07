Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 10:19
Азербайджанский производитель фундука ООО "Our Orchards" намерен сократить уставный капитал на 17,65% - с 1,7 млн манатов до 1,4 млн манатов.
Об это "Report" сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.
Согласно информации, в этой связи кредиторы могут предъявить свои требования в течение одного месяца в офисе, расположенном в селе Ергюдж Хачмазского района.
"Our Orchards" был создан в 2016 году.
Последние новости
10:34
АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого годаИнфраструктура
10:34
Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере АзербайджанаБизнес
10:34
AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производстваБизнес
10:30
В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газаЭнергетика
10:24
В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:23
Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитиеБизнес
10:19
Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капиталБизнес
10:19
TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детейЗдоровье
10:12