Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

Азербайджанский производитель фундука ООО "Our Orchards" намерен сократить уставный капитал на 17,65% - с 1,7 млн манатов до 1,4 млн манатов.

Об это "Report" сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, в этой связи кредиторы могут предъявить свои требования в течение одного месяца в офисе, расположенном в селе Ергюдж Хачмазского района.

"Our Orchards" был создан в 2016 году.