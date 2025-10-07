Azərbaycanın fındıq istehsalçısı nizamnamə kapitalını azaldır
- 07 oktyabr, 2025
- 10:10
Azərbaycanın fındıq istehsalı ilə məşğul olan "Our Orchards" MMC nizamnamə kapitalını 300 min manat və yaxud 17,65 % azaldaraq 1,7 milyon manatdan 1,4 milyon manata endirməyi planlaşdırır.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay müddətində Xaçmaz rayonu, Yergüc kəndindəki ofisinə bildirə bilərlər.
"Our Orchards" 2016-cı ildə yaradılıb.
