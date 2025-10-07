İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:10
    Azərbaycanın fındıq istehsalçısı nizamnamə kapitalını azaldır

    Azərbaycanın fındıq istehsalı ilə məşğul olan "Our Orchards" MMC nizamnamə kapitalını 300 min manat və yaxud 17,65 % azaldaraq 1,7 milyon manatdan 1,4 milyon manata endirməyi planlaşdırır.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay müddətində Xaçmaz rayonu, Yergüc kəndindəki ofisinə bildirə bilərlər.

    "Our Orchards" 2016-cı ildə yaradılıb.

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

