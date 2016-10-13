Азербайджанские бизнесмены участвуют на выставке Trade Expo Indonesia в Джакарте

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские бизнесмены участвуют на выставке Trade Expo Indonesia-2016.

Как сообщает Report, делегацию возглавляют посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани и руководитель общественного объединения помощи развития предпринимательства "İpək Yolu" Рашад Джулагов. Всего в делегацию входят 9 азербайджанских бизнесменов.

Делегация приняла участие на открытии выставки, на которой выступил президент Индонезии Джоко Видодо, а также министр торговли этой страны.

В рамках выставки, члены азербайджанской делегации ознакомились с выставленной на ней продукцией, провели ряд встреч с индонезийскими бизнесменами, а также с зампредседателем Торгово-промышленной Палаты Линдой Мегавати.

Отметим, что выставка продлится до 16 октября.