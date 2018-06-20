Азербайджан втрое увеличил импорт автомобилей

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае этого года в Азербайджан ввезено 7 294 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 4 637 единиц или в 2,75 раза.

По данным, среди ввозимых в страну автомобилей 37 единиц или 0,51% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 6 464 или 88,62% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 743 или 10,12% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 50 или 0,69% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, увеличилось на 2,78% или 1 единицу, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - в 2,89 раза или на 4 224 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 396 единиц или в 2,14 раза. Импорт моторных транспортных средств специального назначения сократился на 47,06% или 16 единиц.