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Азербайджан впервые представил свою продукцию на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде

Азербайджан впервые представил свою продукцию на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде Азербайджан впервые представил свою продукцию на международной продовольственной выставке The Saudi Food Show 2024 в Эр-Рияде.
Бизнес
24 мая 2024 г. 16:57
Азербайджан впервые представил свою продукцию на выставке The Saudi Food Show в Эр-Рияде

Азербайджан впервые представил свою продукцию на международной продовольственной выставке The Saudi Food Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На национальном стенде Made in Azerbaijan демонстрировалась продукция 20 азербайджанских компаний, в частности натуральный мед, кондитерские изделия, чай, черная икра, безалкогольные напитки и др.

Потенциальные импортеры, посетившие стенд, проявили особый интерес к продукции азербайджанского производства.

В рамках выставки также состоялись встречи с представителями зарубежных компаний по вопросам экспорта отечественной продукции.

В этом году The Saudi Food Show посетили более 1 000 компаний из 97 стран. На выставке были представлены стенды таких стран, как Турция, США, Польша, Швейцария, Франция, Корея, Испания, Пакистан, Бразилия, Малайзия, Катар, Ирак и Камбоджа.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan participates in The Saudi Food Show for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilk dəfə "The Saudi Food Show" sərgisində iştirak edib

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