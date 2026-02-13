Азербайджан возобновил экспорт граната в Канаду

Азербайджан в январе-ноябре прошлого года экспортировал 32 тыс. 107 тонн граната на $31,4 млн, что на 22% больше в стоимостном выражении и на 9,4% больше в количественном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В отчетный период Азербайджан продал в Россию 26 тыс. 476 тонн (+4%) продукции на $26,9 млн (на 19% больше показателя годом ранее), в Украину - 2 тыс. тонн (+43%) на $2 млн (+47%), в Грузию - 2 тыс. 480 тонн (+61%) на $1,5 млн (+59%), в Казахстан - 630 тонн (+6%) на $437,4 тыс. (-5%), в Беларусь - 298 тонн (+32%) на $340 тыс. (+79%).

Азербайджан после перерыва в 1 год и 9 месяцев возобновил поставки в Канаду (2,1 тонны на $2,6 тыс.).