Азербайджан в этом году незначительно сократил экспорт продовольственных товаров в Россию

Одна из крупнейших торговых сетей России, охватывающая более 19 тысяч магазинов, X5 Group при поддержке Агентства по поощрению экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) с начала этого года импортировала из Азербайджана продовольствие на сумму 880,6 т

Одна из крупнейших торговых сетей России, охватывающая более 19 тысяч магазинов, X5 Group при поддержке Агентства по поощрению экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) с начала этого года импортировала из Азербайджана продовольствие на сумму 880,6 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

При этом стоимость экспортированной продукции в 2022 году составила 918,6 тыс. долларов США.

Сеть имеет соглашения с компаниями AzNar, TAC-Gülüstan, Agro-Azerinvest, Zira Brightman, Berg Energy, Azersun Holding и Absheron-Sharab по экспорту минеральных и газированных вод, безалкогольных энергетических напитков, консервированных овощей, фруктовых соков, вина и бренди. Указанная продукция представлена более чем в 3 тысячах магазинов, принадлежащих сети, и на данный момент российскими потребителями приобретено более 865 тысяч единиц отечественных товаров.