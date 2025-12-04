Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции на 6%

Азербайджан в январе-ноябре этого года импортировал из Турции товаров на сумму $2 млрд 164,022 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции, это на 6,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего экспорта страны.

За отчетный период стоимость общего экспорта Турции выросла на 4,1% в годовом выражении - до $214 млрд 221,658 млн.

Наибольший объем импорта из Турции осуществили Германия - $18,292 млрд (на 9,9% больше, чем год назад), Великобритания - $12,748 млрд (на 9,6% больше), США - $11,866 млрд (на 3,3% меньше) и Италия - $11,368 млрд (на 4,6% больше).

В ноябре из Турции в Азербайджан экспортировано товаров на сумму $182,777 млн, что на 6,6% меньше в годовом исчислении.