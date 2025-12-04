İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 % artırıb

    Biznes
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:45
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 % artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 2 milyard 164,022 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.

    "Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 6,1 % çoxdur.

    Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 1 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,1 % artaraq 214 milyard 221,658 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 18,292 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 9,9 % çox), Böyük Britaniya 12,748 milyard ABŞ dolları ( 9,6 % çox), ABŞ 11,866 milyard ABŞ dolları (3,3 % az) və İtalya 11,368 milyard ABŞ dolları (4,6 % çox) həyata keçirib.

    Təkcə noyabrda isə Türkiyədən Azərbaycana 182,777 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 6,6 % azdır. Türkiyənin Azərbaycana aylıq ixracı ümumi ixracının 0,9 %-i qədər olub.

    Azərbaycan Türkiyə

    Son xəbərlər

    16:17

    Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidir

    Digər ölkələr
    16:14
    Foto

    Azərbaycan şərabları Çinin Nankin və Sian şəhərlərində tanıdılıb

    Biznes
    16:08

    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:07

    Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları bəlli olub

    Fərdi
    16:04
    Foto

    Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Komanda
    15:54

    Azərbaycan xaricdən əldə edilən dividend üzrə vergi dərəcəsini 5%-ə endirir

    Biznes
    15:52
    Rəy

    Ermənistanda dəyişməyən rejim – Qərbin görməzlikdən gəlmə taktikası - ŞƏRH

    Analitika
    15:52
    Foto

    Nazir: "Azərbaycan və İraq arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensial var" - YENİLƏNİB

    Energetika
    15:50

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana 170 milyon dollar ayırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti