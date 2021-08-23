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Азербайджан увеличил расходы на импорт лекарств на 40%

Азербайджан увеличил расходы на импорт лекарств на 40% В январе-июле этого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 300 млн долларов США.
Бизнес
23 августа 2021 г. 12:35
Азербайджан увеличил расходы на импорт лекарств на 40%

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 300 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 86 млн долларов США (40,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев этого года стоимость экспорта фармацевтической продукции из Азербайджана составила 2,287 млн долларов США, что на 1,8 млн долларов США (в 4,7 раза) больше, чем годом ранее.

Импорт фармацевтической продукции за отчетный период составил 4,76% от общего импорта Азербайджана, экспорт 0,02% - от общего объема экспорта.

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Версия на английском языке Cost of pharmaceutical imports increased by over 40%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əczaçılıq məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 40 %-dən çox artırıb

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